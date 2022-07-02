Грозный, 2 июля 2022, 22:05 — REGNUM Несмотря на то, что украинские военные и отряды неонацистов и наемников готовились с длительной обороне города Лисичанска, он был взят молниеносно. Причем его «защитники» уносили ноги от приближающихся подразделений российских военных и милиции ЛНР так резво, что им могли бы позавидовать признанные легкоатлеты. Так прокомментировал взятие Лисичанска глава Чечни Рамзан Кадыров.
По его словам, в операции по освобождению Лисичанска принимали участие подразделение специального полка полиции имени Героя России Ахмата Кадырова МВД по ЧР, шестой казачий полк, спецназ «Ахмат» и второй корпус народной милиции ЛНР. Как отметил Кадыров, потерь среди личного состава нет.
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