Грозный, 2 июля, 2022, 22:05 — ИА Регнум. Несмотря на то, что украинские военные и отряды неонацистов и наемников готовились с длительной обороне города Лисичанска, он был взят молниеносно. Причем его «защитники» уносили ноги от приближающихся подразделений российских военных и милиции ЛНР так резво, что им могли бы позавидовать признанные легкоатлеты. Так прокомментировал взятие Лисичанска глава Чечни Рамзан Кадыров.

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«Именно так проходило взятие Лисичанска — грамотно и стремительно. Надо отдать должное всем бойцам, они справились с этой сложной задачей настолько быстро, насколько это в принципе возможно», — написал Кадыров в своем телеграм-канале.

По его словам, в операции по освобождению Лисичанска принимали участие подразделение специального полка полиции имени Героя России Ахмата Кадырова МВД по ЧР, шестой казачий полк, спецназ «Ахмат» и второй корпус народной милиции ЛНР. Как отметил Кадыров, потерь среди личного состава нет.