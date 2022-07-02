Париж, , 22:02 — REGNUM Руководство «Пари Сен-Жермен» установило ценник на 26-летнего центрального защитника сборной Франции Преснеля Кимпембе. По информации издания Goal, парижский клуб готов отпустить футболиста, если поступит предложение в размере 50 миллионов евро.

Болельщики ПСЖ TaraO

Главным претендентом на французского футболиста является мадридское «Атлетико». Ранее Кимпембе заявлял о намерении покинуть «ПСЖ», так как недоволен тем, что получает меньше Маркиньоса.

В прошедшем сезоне французской Лиги 1 2021/22 Преснель Кимпембе принял участие в тридцати турах регулярного чемпионата, в которых отметился одним забитым мячом и получил шесть желтых карточек.