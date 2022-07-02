Москва, , 21:57 — REGNUM Российские сапёры на территории республик Донбасса обнаружили и нейтрализовали более 44 тыс. взрывоопасных предметов. Об этом 2 июля сообщил начальник Национального центра управления обороной Российской Федерации генерал-полковник Михаил Мизинцев на брифинге.

Саперы за работой Mil.ru

«Отряды разминирования Вооруженных сил РФ и МЧС РФ выполняют задачи по очистке территории Донецкой и Луганской Народных Республик от взрывоопасных предметов», — сказал он.

По его словам, российские саперы, которые обнаружили и обезвредили 44 758 взрывоопасных предметов, всего проверили 3 704,08 га, 35 зданий, два моста и 9,64 км дорог.

Как передавало ИА REGNUM, 2 июля официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков рассказал на брифинге, что за минувшие сутки ВКС РФ поразили высокоточным оружием в рамках контрбатарейной борьбы четыре взвода реактивных систем залпового огня (РСЗО) ВСУ, обстреливавших населённые пункты Донбасса.