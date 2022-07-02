Барселона, Испания, , 21:56 — REGNUM Каталонская «Барселона» практически договорилась с лондонским «Челси» о трансфере 31-летнего флангового атакующего защитника сборной Испании Маркоса Алонсо. Об этом 2 июля сообщило издание Sport. es.

Маркос Алонсо Www.chelseafc.com

По информации источника, «сине-гранатовые» заплатят «пенсионерам» около 10 миллионов евро за трансфер Маркоса Алонсо. Сам футболист уже не однократно заявлял о намерении перейти в «Барселону».

Текущее соглашение Маркоса Алонсо с «Челси» рассчитано до 30 июня 2023 года. Профильный немецкий интернет-портал transfermarkt оценивает испанца в 12 миллионов евро.

В прошедшем сезоне Английской Премьер-лиги 2021/22 Маркос Алонсо принял участие в 28-ми турах регулярного чемпионата, в которых отметился четырьмя забитыми мячами и четырьмя результативными передачами.