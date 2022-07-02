Грозный, 2 июля, 2022, 21:53 — ИА Регнум. 23-летний российский фланговый атакующий полузащитник и воспитанник московского ЦСКА Иван Олейников 2 июля на правах свободного агента подписал с грозненским «Ахматом» двухлетнее соглашение, рассчитанное до конца сезона 2022/23.

Дарья Драй ИА REGNUM Вратарь «Ахмата» Гиорги Шелия

В прошедшем сезоне Иван Олейников, выступая за «Чайку Песчанокопское», принял участие в тридцати матчах ФНЛ-2 2021/22, в которых отметился 23 забитыми мячами и 16 результативными передачами. Также Олейников получил две желтые и одну красную карточки.

Иван Олейников выступал за ЦСКА до 1 июля 2019 года. Летом 2019 года футболиста за 20 тысяч евро выкупил ярославский «Шинник». На данный момент трансферная стоимость 23-летнего футболиста, по оценкам портала transfermarkt, составляет 450 тысяч евро.