Неаполь, Италия, 2 июля, 2022, 21:49 — ИА Регнум. Спортивный директор неаполитанского футбольного клуба «Наполи» Криштиану Джунтоли опроверг информацию о том, что клуб заинтересован в подписании 37-летнего центрфорварда «Манчестер Юнайтед» и сборной Португалии Криштиану Роналду.

Андрей Пронин ИА REGNUM Криштиану Роналду

«Мы не заинтересованы в подписании Криштиану Роналду», — цитирует Джунтоли издание «Чемпионат».

В прошедшем сезоне Криштиану Роналду принял участие в тридцати турах Английской Премьер-лиги 2021/22, в которых отметился восемнадцатью забитыми мячами и тремя результативными передачами.

Текущее соглашение Роналду с «красными дьяволами» рассчитано до 30 июня 2023 года. Профильный немецкий интернет-портал transfermarkt оценивает португальца в 30 миллионов евро.