«Наполи» не планирует подписывать форварда «МЮ» Роналду
Неаполь, Италия, 2 июля, 2022, 21:49 — ИА Регнум. Спортивный директор неаполитанского футбольного клуба «Наполи» Криштиану Джунтоли опроверг информацию о том, что клуб заинтересован в подписании 37-летнего центрфорварда «Манчестер Юнайтед» и сборной Португалии Криштиану Роналду.
Андрей Пронин ИА REGNUM
Криштиану Роналду
«Мы не заинтересованы в подписании Криштиану Роналду», — цитирует Джунтоли издание «Чемпионат».
В прошедшем сезоне Криштиану Роналду принял участие в тридцати турах Английской Премьер-лиги 2021/22, в которых отметился восемнадцатью забитыми мячами и тремя результативными передачами.
Текущее соглашение Роналду с «красными дьяволами» рассчитано до 30 июня 2023 года. Профильный немецкий интернет-портал transfermarkt оценивает португальца в 30 миллионов евро.