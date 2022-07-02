Москва, , 21:49 — REGNUM Представители вооруженных сил Украины (ВСУ) обстреляли город Славянск в Донецкой Народной Республике (ДНР) для обвинения Вооруженных сил (ВС) России. Об этом 2 июля сообщил начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев на брифинге.

ВСУ Иван Шилов © ИА REGNUM

«В Славянске… с целью обвинения России в уничтожении мирного населения Украины 30 июня 2022 г. подразделения ВСУ с территории Славянского комбикормового завода (ул. Литературная) осуществили артиллерийский обстрел жилых кварталов… — сообщил он. — Уже через несколько минут после обстрела на месте происшествия работали репортеры украинских СМИ».

Мизинцев отметил, что в результате обстрела Славянска со стороны ВСУ погиб один человек, еще около 10 человек получили ранения.

Как передавало ИА REGNUM, 2 июля официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков рассказал на брифинге, что за последние 24 часа ВС РФ уничтожили ударами высокоточного оружия пять пунктов управления, три склада с боеприпасами и 26 районов сосредоточения живой силы и военной техники украинских нацистов.