Нукус, Узбекистан, , 21:45 — REGNUM Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев, прибывший 2 июля в столицу Автономной Республики Каракалпакстан — Нукус, ввел в регионе режим чрезвычайного происшествия. Эта мера будет действовать с завтрашнего дня, 3 июля, до 2 августа, сообщил его пресс-секретарь Шерзод Асадов.

«Президент Узбекистана ввел режим ЧП в Каракалпакии с 3 июля по 2 августа», — приводит слова сообщения пресс-секретаря главы Узбекистана ТАСС.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава Узбекистана Шавкат Мирзиеев прибыл в город Нукус, где 1 июля состоялись беспорядки. Сотни людей собрались на рыночной площади и пытались захватить органы власти Каракалпакии. Причиной стало, как разъяснили в МВД, недопонимание по вопросам конституционных реформ, проводимых в Узбекистане.

Встретившийся с представителями парламента автономии президент пообещал не менять положения статей Конституции, касающиеся Каракалпакии.