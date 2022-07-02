Пригородный район, Северная Осетия, 2 июля 2022, 21:33 — REGNUM В Северной Осетии ввели режим ЧС в Ногирском сельском поселении Пригородного района. Из-за сильных ливней в зоне риска оказались мост между данным населенным пунктом и селом Михайловское и коллектор. В настоящее время происходит их подмыв, сообщили 2 июня в пресс-службе регионального управления МЧС,
Кроме того, оказались подтопленными три единицы техники: два экскаватора и один калибратор, принадлежащие местному предпринимателю. Сумма ущерба составила 11 млн рублей.
Прогнозы по погоде в Северной Осетии на 3 июля также неблагоприятные — дожди с грозами и шквалистым ветром порывами до 25 м/с.