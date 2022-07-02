Пригородный район, Северная Осетия, 2 июля, 2022, 21:33 — ИА Регнум. В Северной Осетии ввели режим ЧС в Ногирском сельском поселении Пригородного района. Из-за сильных ливней в зоне риска оказались мост между данным населенным пунктом и селом Михайловское и коллектор. В настоящее время происходит их подмыв, сообщили 2 июня в пресс-службе регионального управления МЧС,

U.S. Air Force После ливня

«В результате выпадения обильных осадков в виде дождя 2 июля произошло повышение уровня воды в реке Терек, не превышающее неблагоприятных отметок. В результате происходит подмыв трубы коллектора и автодорожного моста между селом Михайловское и селом Ногир Пригородного района. На основании вышеизложенного предлагаю ввести на территории Ногирского сельского поселения МО Пригородный район режим чрезвычайной ситуации», — говорится в сообщении.

Кроме того, оказались подтопленными три единицы техники: два экскаватора и один калибратор, принадлежащие местному предпринимателю. Сумма ущерба составила 11 млн рублей.

Прогнозы по погоде в Северной Осетии на 3 июля также неблагоприятные — дожди с грозами и шквалистым ветром порывами до 25 м/с.