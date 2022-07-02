Москва, 2 июля, 2022, 21:34 — ИА Регнум. Соболезнования коллегам, родным и близким скончавшегося 2 июля художника-мультипликатора Леонида Шварцмана выразил премьер-министр России Михаил Мишустин.

Соболезнование

Глава кабмина отметил, что Леонид Шварцман был легендой анимационного кино, уникальный художник и режиссёр подарил миллионам людей добрые, весёлые сказки, красочные книжные иллюстрации.

«Трогательные Чебурашка и крокодил Гена, котёнок по имени Гав и золотая Антилопа, Слонёнок и Попугай — эти герои полюбились всем, на них выросло не одно поколение зрителей. Леонида Ароновича Шварцмана больше нет с нами, но осталось его творчество, его замечательные мультипликационные фильмы, которые будут смотреть ещё очень долго. Осталась добрая память об этом светлом и незаурядном человеке», — приводят слова Михаила Мишустин в телеграм-канале правительства РФ.

Как сообщало ИА REGNUM, Леонид Шварцман ушёл из жизни в возрасте 101 года.