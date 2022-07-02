Минск, 2 июля, 2022, 21:30 — ИА Регнум. Новые игроки, которые не согласны с однополярным устройством мира, появились на международной арене. Об этом, как передает БЕЛТА, заявил 2 июля президент Белоруссии Александр Лукашенко на торжественном собрании по случаю Дня Независимости.

Иван Шилов ИА REGNUM Александр Лукашенко

«Появились новые игроки, мощные, сильные, на международной арене, — отметил Лукашенко. — И они не согласны с однополярным устройством этого мира… Те же китайцы, индусы, та же мощная в военном и экономическом отношении Россия и многие другие. Они за многополярный мир».

При этом Лукашенко добавил, что США хотят жить в однополярном мире.

Как передавало ИА REGNUM, 1 июля российский лидер Владимир Путин заявил, что РФ и Белоруссия намерены развивать сотрудничество по поставкам удобрений и продовольствия на мировые рынки.