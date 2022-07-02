Тель-Авив, Израиль, 2 июля, 2022, 21:31 — ИА Регнум. Три беспилотника, приближающихся к воздушному пространству Израиля, сбиты 2 июля. Об этом сообщает Армия обороны государства.

Israel Defense Force Боевые корабли ВМС Израиля

В сообщении военного ведомства говорится, что летальные аппараты были обнаружены и отслеживались средствами ПВО на протяжении всего полёта, они приближались со стороны Ливана.

Отмечается, что беспилотники перехватили в наиболее подходящей оперативной точке над Средиземным морем.

Первоначальные исследования показывают, что БПЛА не представляли непосредственной угрозы, отметили в военном ведомстве.