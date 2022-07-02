Нукус, Узбекистан, , 21:12 — REGNUM К нарушителям закона, которые пытались посягнуть на мир и общественную безопасность в Узбекистане, будут приняты строгие меры в соответствии с законодательством. Об этом заявил 2 июля президент республики Шавкат Мирзиеев, прибывший в Нукус, где накануне, 1 июля, произошли акции протеста.

«Будут приняты строгие меры в рамках закона в отношении любых лиц, на данный момент пытающихся нарушить мир, спокойствие и общественную безопасность», — приводит слова Мирзиеева РИА Новости.

Ранее сообщалось, что в Узбекистане задержаны организаторы беспорядков, устроивших их с целью захватить власть в автономии. Как отметили в МВД республики, «преступная группа лиц организовала противозаконные действия, выразившиеся в попытке захвата органов государственного управления Республики Каракалпакстан».

Ранее сообщалось, что в Узбекистане задержаны организаторы беспорядков, устроивших их с целью захватить власть в автономии. Как отметили в МВД республики, »преступная группа лиц организовала противозаконные действия, выразившиеся в попытке захвата органов государственного управления Республики Каракалпакстан».

Напомним, 2 июля президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев приехал в Нукус, где встретился с депутатами парламента Автономной Республики Каракалпакстан, старейшинами и активом региона. Он также предложил сохранить в Конституции страны пункт о суверенитете автономии. Ранее в МВД заявили, что беспорядки учинили организаторы, которые неправильно истолковали конституционные реформы, проводимые в Узбекистане в 2022 году.

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