Вашингтон, 2 июля, 2022, 21:13 — ИА Регнум. Письмо о вступлении Финляндии в НАТО направил 2 июля в профильные комитеты Конгресса США президент страны Джо Байден. Об этом сообщает пресс-служба Белого дома.

Matt H. Wade Белый дом США

«Я представляю отчёт о вступлении Финляндской Республики в Организацию Североатлантического договора», — говорится в тексте письма, подписанного президентом США.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Белый дом опубликовал аналогичное письмо о вступлении в НАТО Швеции.