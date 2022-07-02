Донецк, , 21:06 — REGNUM Населенные пункты Новобахмутовка и Новоселовка в Донецкой Народной Республике (ДНР) вновь обстреляли представители вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом 2 июля сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Обстрел ВСУ (сс) пресс-служба 56-й отдельной мотопехотной бригады (Украина)

«Зафиксированы обстрелы со стороны вооруженных формирований Украины по направлениям: 19:53 — населенный пункт Сухая Балка — населенный пункт Новобахмутовка: выпущено шесть мин калибра 120 мм; 20:04 — населенный пункт Новгородское — населенный пункт Новоселовка: выпущено семь мин калибра 120 мм», — говорится в сообщении.

О жертвах и пострадавших не сообщается.

Как передавало ИА REGNUM, 2 июля в представительстве ДНР в СЦКК сообщили, что украинские силовики обстреляли Ясиноватую из БМ-21 «Град».