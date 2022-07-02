Минск, 2 июля, 2022, 20:58 — ИА Регнум. Жителям Белоруссии не будет страшна никакая война, если в стране будет «дисциплина и исполнительность». Об этом, как передает БЕЛТА, заявил 2 июля президент Белоруссии Александр Лукашенко на торжественном собрании по случаю Дня Независимости.

Иван Шилов ИА REGNUM Александр Лукашенко

«Дисциплина и исполнительность — вопрос номер один, — сказал глава государства. — Если мы будем вот так вести себя, нам не страшна никакая война… Что касается вообще современной войны, она давно уже идет против Белоруссии».

Лукашенко напомнил, что первый этап этой войны против Белоруссии был в 2020 году, и жители страны его выдержали. По его словам, сперва государство атаковали через СМИ, затем по дипканалам, с помощью кибератак.

Глава Белоруссии отметил, что дальше началось «экономическое удушение» и «военный шантаж» Белоруссии.

Как передавало ИА REGNUM, 30 июня президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что политика стран Запада не оставила иного пути, кроме как начало проведения РФ специальной операции на Украине.