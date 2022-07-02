Минск, , 21:01 — REGNUM Россия и Белоруссия никого не собираются шантажировать, особенно ядерным оружием. Об этом, как передает БЕЛТА, заявил 2 июля глава республики Александр Лукашенко.

Ядерное оружие Иван Шилов © ИА REGNUM

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На торжественном собрании по случаю Дня независимости президент объяснил, зачем Белоруссии снова понадобилось ядерное оружие.

Тема возникла в переговорах союзных государств по инициативе белорусской стороны после того, «как поляки обратились к американцам и попросили их привезти им ядерное оружие в Польшу», объяснил Лукашенко.

«Никакой это не ядерный шантаж. Мы никого с президентом России не собираемся шантажировать, особенно ядерным оружием. Тогда я президенту Путину (президент РФ Владимир Путин) сказал: почему мы делаем вид, что ничего не происходит? Мы долго консультировались и пришли к выводу, что мы должны быть готовы для того, чтобы в течение суток ответить зеркально им. Для этого надо подготовиться. И мы будем готовиться. Мы никому не угрожаем, никого не шантажируем. Мы своё оружие отдали туда, и я вправе попросить и потребовать у президента братской России сделать так, чтобы боялись переступить государственную границу Республики Беларусь. Что я и сделал», — констатировал глава Белоруссии.

Решение о выводе из страны ядерного оружия принимал не он, напомнил Лукашенко, а прежнее руководство.