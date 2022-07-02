Минск, 2 июля 2022, 21:01 — REGNUM Россия и Белоруссия никого не собираются шантажировать, особенно ядерным оружием. Об этом, как передает БЕЛТА, заявил 2 июля глава республики Александр Лукашенко.
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На торжественном собрании по случаю Дня независимости президент объяснил, зачем Белоруссии снова понадобилось ядерное оружие.
Тема возникла в переговорах союзных государств по инициативе белорусской стороны после того, «как поляки обратились к американцам и попросили их привезти им ядерное оружие в Польшу», объяснил Лукашенко.
Решение о выводе из страны ядерного оружия принимал не он, напомнил Лукашенко, а прежнее руководство.