Нукус, Узбекистан, , 20:46 — REGNUM Руководство Узбекистана, внеся изменения в его конституцию, касающиеся статуса Каракалпакии, действовало необдуманно. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 2 июля заявил ведущий эксперт Центра военно-политических исследований МГИМО Михаил Александров.

Михаил Александров

Изменения в конституции Узбекистана были внесены в не очень продуманной манере. Видимо, президентпошёл на это, просто взяв пример со своих казахстанских коллег. Но в Казахстане, всё-таки, изменения в конституции были проведены уже после подавления так называемого «путча». И президенточень крепко сидел в седле в тот момент, когда он предложил изменить конституцию Казахстана. А Мирзиёев, видимо, подумал, что раз изменения провёл Токаев, то точно также может поступить и он. Но изменения, внесённые в конституцию Узбекистана, оказались достаточно болезненными для Каракалпакской республики. Там свои кланы, свои отношения. Любое такое изменения статуса национально-территориального образования всегда очень болезненно воспринимается местным населением. Достаточно вспомнить, как болезненно проходил у нас в России процесс изменения границ между Чечнёй и Ингушетией. А Каракалпакия — вопрос посерьёзнее, здесь — вопрос статуса республики. И лишения её права выхода из Узбекистана было, конечно, воспринято в штыки каракалпаками. Особенно с учётом того, что они видят, как развивалась ситуация на территориях Бухарской и Самаркандской областей, которые в своё время отошли от Таджикистана Узбекистану. Они, в общем-то, рассматривались таджиками как свои. И население там было в основном таджикское. На этих территориях проводилась политика ассимиляции таджикского населения. И каракалпаки восприняли всё это применительно к себе, испугались, что у них тоже будет подобная принудительная ассимиляция, поэтому они так болезненно на это отреагировали и выразили своё недовольство. Надо сказать, такая ситуация очень выгодна Западу, который хочет дестабилизировать ситуацию в регионе. И наверняка, какие-то либо западная, либо турецкая агентура там действовала, чтобы придать этим волнениям более резкий характер. Хотя так же, как и до этого в Казахстане, причины для этих событий были и есть сугубо внутренние. Однако погреть руки на конфликте в Узбекистане Западу будет очень выгодно.