Грозный, 2 июля, 2022, 20:32 — ИА Регнум. В городе Лисичанске разрушено ракетой «Точка-У» здание администрации. Удар был нанесен после входа в город подразделений союзных войск. В момент обстрела в здании не оказалось российских военнослужащих и бойцов Народной милиции ЛНР. Об этом сообщил 2 июля глава Чечни Рамзан Кадыров.

Ліонкінг Разрушенный в ходе конфликта жилой дом в Лисичанске

«Сегодня, после входа наших сил в Лисичанск они нанесли удар ракетой «Точка-У» по зданию администрации. Однако, наших бойцов там не оказалось», — написал Кадыров в своем телеграм-канале.

На опубликованных руководителем Чечни видеокадрах видно, какие серьезные повреждения получило здание администрации Лисичанска. Центральный вход и левое крыло здания полностью разрушены.

Как еще раз отметил Кадыров, в этом «вся суть тактики нацистских бандформирований — оставить после себя как можно больше разрушений <…>, а затем обвинить в них Россию».

Как сообщало ИА REGNUM, утром 2 июля город Лисичанск Луганской Народной Республики был взят под контроль союзных войск.