Минск, 2 июля 2022, 20:31 — REGNUM Национальная идея жителей Белоруссии — законное стремление быть на своей исторической земле хозяином. Об этом, как сообщает издание «Белта», заявил 2 июля президент Белоруссии Александр Лукашенко.
Глава государства выступил на торжественном собрании по случаю Дня независимости. Лукашенко напомнил, что на протяжении столетий тотальной полонизации соотечественники смогли сохранить свой язык, культуру и веру.
Лукашенко также подчеркнул, что в Великой Отечественной войне, белорусы защищали не только свою жизнь, но и память о прошлых поколениях, которая была бы просто вычеркнута из мировой истории, поскольку «это была война на уничтожение славянского этноса, культуры и целых народов».