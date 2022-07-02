Минск, 2 июля, 2022, 20:31 — ИА Регнум. Национальная идея жителей Белоруссии — законное стремление быть на своей исторической земле хозяином. Об этом, как сообщает издание «Белта», заявил 2 июля президент Белоруссии Александр Лукашенко.

President.gov.by Александр Лукашенко

Глава государства выступил на торжественном собрании по случаю Дня независимости. Лукашенко напомнил, что на протяжении столетий тотальной полонизации соотечественники смогли сохранить свой язык, культуру и веру.

«В самом сердце народа, который отстоял право белорусами зваться, вызревала национальная идея — идея свободного народа. Идея законного стремления быть на своей исторической земле хозяином», — сказал президент.

Лукашенко также подчеркнул, что в Великой Отечественной войне, белорусы защищали не только свою жизнь, но и память о прошлых поколениях, которая была бы просто вычеркнута из мировой истории, поскольку «это была война на уничтожение славянского этноса, культуры и целых народов».