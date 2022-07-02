Донецк, , 20:35 — REGNUM Как только об освобождении всей территории ЛНР будет объявлено официально, единственным честным по отношению к луганчанам решением станет официальная демобилизация резервистов, с возможностью поступления на контрактную службу. Просто отпустить всех, кто хочет домой. Те, кто хотят увидеть освобождёнными Киев и Львов, сами попросятся остаться, считает заместитель главного редактора ИА REGNUM Никита Третьяков.

Жители Луганска и защитники Республики Народная милиция ЛНР

«Сегодня представитель НМ ЛНР Андрей Марочко сообщил, что Лисичанск практически взят, остались лишь считанные разрозненные очаги сопротивления. Даже если Марочко по тем или иным причинам немного забегает вперед, нет сомнения, что в течение нескольких дней город будет зачищен, а еще через неделю можно будет говорить о полном освобождении территории Луганской Народной Республики. До этого места мы с вами всё знаем и можем быть уверены в будущем, а вот дальше начинается неизвестность.

Закончится ли война для ЛНР с полным освобождением её территории? По идее — должна, фронт достаточно быстро уйдет от границ Луганщины вглубь ДНР, а там, где ЛНР граничит с Харьковской областью, уже и так далекий тыл. Безусловно, наверняка многие кадровые военные Народной милиции захотят продолжить бить фашистскую гадину на Украине. А что насчет мобилизованных резервистов? Распустят ли их по домам? Пошлют ли освобождать всё вплоть до Львова? Дадут ли выбрать свою судьбу? Вот это-то и есть вопрос всех вопросов. Вопрос, который задает сейчас себе каждый резервист, каждая мать или возлюбленная, каждый отец или брат, каждый командир.

«Как я буду смотреть им в глаза, когда прикажут идти дальше? Как объясню, почему? И ведь можно понять, за свою землю умирали, а дальше…» — вот слова одного из офицеров — в его подразделении оказались одни резервисты, от которых за 4 месяца осталась малая толика.

Доблестный народ Луганщины поднялся в смертный час и героически выполнил задачу — теперь уже об этом можно уверенно говорить — освободил свою республику от фашистских оккупантов. Но война со всей Украиной — это не война ЛНР, не война мобилизованного водопроводчика, шахтёра, видеографа, программиста. СВО против фашизма на Украине ведет Россия, с её профессиональными военными, высокоточным оружием, мощнейшим ВПК и социальным обеспечением военнослужащих. И если Россия не мобилизует резервистов и не посылает срочников, чтобы выполнять задачи за государственной границей, значит, и ЛНР не должна этого делать.

Свой священный долг резервисты выполнили — дальше должны воевать профессионалы или те, кто желает стать профессионалом. Я убежден, что как только об освобождении всей территории ЛНР будет объявлено официально, единственным честным по отношению к луганчанам (да и к дончанам, которые будут смотреть на это как на свое будущее) решением станет официальная демобилизация резервистов, с возможностью поступления на контрактную службу. Именно с возможностью — без давления, без шельмования, без приписок и рисования отчетов. Просто отпустить всех, кто хочет домой. А те, кто хотят увидеть освобожденными Киев и Львов, сами попросятся остаться.

«Несчастен не тот, кто делает по приказу, а тот, кто делает против воли» — это высказывание Сенеки верно сегодня настолько же, насколько и 2000 лет назад», — отметил Третьяков.

Как сообщало ИА REGNUM, подполковник НМ ЛНР Андрей Марочко заявил, что подразделения ВСУ в Лисичанске, которые полностью потеряли управление, утратили боеспособность.

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