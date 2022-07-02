Донецк, , 20:22 — REGNUM Представители вооруженных сил Украины (ВСУ) с начала текущих суток выпустили более 100 снарядов и мин по территории Донецкой Народной Республики (ДНР). Об этом 26 июня сообщает Народная милиция ДНР.

ВСУ U.S. Army Europe

«За текущие сутки, по информации от СЦКК ДНР, противник (ВСУ) выпустил более 100 снарядов из реактивных систем залпового огня «Ураган» и «Град», ствольной артиллерии калибром 155, 152 и 122-мм, а также 120-мм миномётов», — говорится в сообщении.

Отмечается, что всего районы девяти населённых пунктов республики попали под обстрелы со стороны ВСУ.

Как передавало ИА REGNUM, 2 июля в представительстве ДНР в СЦКК сообщили, что украинские силовики обстреляли Ясиноватую из БМ-21 «Град».