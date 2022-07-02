Донецк, 2 июля, 2022, 20:22 — ИА Регнум. Представители вооруженных сил Украины (ВСУ) с начала текущих суток выпустили более 100 снарядов и мин по территории Донецкой Народной Республики (ДНР). Об этом 2 июля сообщает Народная милиция ДНР.

U.S. Army Europe ВСУ

«За текущие сутки, по информации от СЦКК ДНР, противник (ВСУ) выпустил более 100 снарядов из реактивных систем залпового огня «Ураган» и «Град», ствольной артиллерии калибром 155, 152 и 122-мм, а также 120-мм миномётов», — говорится в сообщении.

Отмечается, что всего районы девяти населённых пунктов республики попали под обстрелы со стороны ВСУ.

Как передавало ИА REGNUM, 2 июля в представительстве ДНР в СЦКК сообщили, что украинские силовики обстреляли Ясиноватую из БМ-21 «Град».