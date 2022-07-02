Париж, , 20:13 — REGNUM Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) запретил Франции экстрадировать российского гражданина Александра Винника в Грецию. Обвиняемого в отмывании до $9 млрд через интернет-биржу криптовалют должны были перевезти в Грецию, а оттуда депортировать в США. При этом сторону защиты об экстрадиции Винника не поставили в известность, сообщил его французский адвокат Фредерик Бело.

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«В полной секретности была спланирована между Францией и Грецией экстрадиция в Грецию Александра Винника по итогам весьма спорного решения Кассационного суда от 28 июня, отклонившего нашу жалобу без каких-либо оснований», — цитирует Бело ТАСС.

На следующий день утром адвокаты успели подать апелляцию в ЕСПЧ, и к вечеру того же дня суд вынес решение о запрете Франции экстрадировать Александра Винника в Грецию.

Напомним, Винник был задержан во время отдыха в Греции летом 2017 года по инициативе США, где его обвиняют в отмывании денежных средств. Исправительный суд Парижа приговорил его к пяти годам тюрьмы.

Он отбыл наказание полностью и должен был быть освобожден 30 июня. Однако гражданину России предъявили американский ордер на арест. Он не согласился в решением об экстрадиции, слушание по его протесту пройдет 6 июля в Следственной палате, отметил адвокат, который считает, что решение об экстрадиции его подзащитного в Грецию, а оттуда в США «основано исключительно на политических мотивах».

Напомним, на родине Винника обвиняют в хищении более 600 тыс. рублей и в «мошенничестве в сфере компьютерной информации» на 750 млн рублей. При этом он сам согласен вернуться в Россию и предстать перед российским судом.

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