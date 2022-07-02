Берлин, , 20:13 — REGNUM За последние несколько месяцев Франция стала крупнейшим в мире импортером российского сжиженного газа, пишет немецкое издание Die Welt.

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Руководители конкурирующих французских предприятий EDF, Engie и TotalEnergies совместно призвали к радикальному энергосбережению, по сути, энергетическая промышленность взяла на себя то, чего правительство до сих пор избегало: говорить правду гражданам, отмечает издание.

Несмотря на то, что Франция с середины июня не получает газ напрямую из российских трубопроводов, она наряду с Китаем и Индией, увеличила импорт СПГ на фоне украинского конфликта. Франция имеет четыре терминала для сжиженного газа, премьер-министр страны Элизабет Борн объявила, что планируется строительство пятого пункта.

В первой половине 2022 года производство атомной энергии во Франции достигло исторического минимума, пишет Die Welt. Причиной спада стали серьёзные технологические проблемы и ранняя засуха.