Минск, 2 июля, 2022, 20:08 — ИА Регнум. Вторым днем рождения белорусской нации является день освобождения Минска. Об этом, как передает БЕЛТА, заявил 2 июля президент Белоруссии Александр Лукашенко на торжественном собрании по случаю Дня Независимости.

Иван Шилов ИА REGNUM Александр Лукашенко

«Свобода для нас — это синоним слова «жить», — отметил глава государства. — День освобождения Минска — это второй день рождения белорусской нации, которая была обречена на уничтожение, но выстояла и вместе с братскими советскими народами спасла Европу от фашизма».

По его словам, именно поэтому День Независимости в Белоруссии отмечают 3 июля.

Как передавало ИА REGNUM, 30 июня белорусский президент Александр Лукашенко в ходе встречи с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым в Минске заявил, что Россия и Белоруссия способны выстроить такую конструкцию отношений, какой будут завидовать другие страны мира.