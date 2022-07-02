Монако, 2 июля, 2022, 20:03 — ИА Регнум. Агент 26-летнего атакующего полузащитника «Монако» и сборной России Александра Головина Александр Клюев рассказал о подготовке футболиста к новому сезону.

Дарья Антонова ИА REGNUM Александр Головин

«Александр отлично себя чувствует в «Монако». Прошло уже две контрольные игры. Все хорошо, все по плану. Цели на предстоящий сезон? Саша всегда ставит амбициозные цели: прогрессировать в своей игре и помогать команде в достижении результата», — цитирует Клюева издание «Чемпионат».

В прошедшем сезоне Александр Головин принял участие в 27-ми матчах регулярного чемпионата, в которых отметился тремя забитыми мячами, четырьмя результативными передачами и получил четыре желтые и одну красную карточки.

Головин выступает за «Монако» с 27 июля 2018 года после перехода из московского футбольного клуба ЦСКА за 30 миллионов евро. На данный момент трансферная стоимость российского полузащитника, по оценкам портала transfermarkt, составляет 25 миллионов евро.