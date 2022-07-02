Нарьян-Мар, 2 июля, 2022, 19:52 — ИА Регнум. На Украине в ходе спецоперации погиб уроженец Ненецкого АО Алексей Канюков, пишет НАО 24.

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«Он участвовал в боях по освобождению от украинских националистических формирований посёлка Тошковка Луганской Народной Республики. Алексей получил ранение на поле боя и был отправлен в госпиталь. Санитарный автомобиль, где ехал наш земляк, попал под танковый обстрел украинских неонацистов. Все, кто находился в автомобиле, погибли», — пишет издание.

По данным СМИ, Алексею Канюкову было 30 лет, он из большой семьи: пятый из семи братьев. В спецоперации принимал участие добровольцем. Похоронят его в селе Несь.

Как сообщало ИА REGNUM, сегодня, 2 июля, в Архангельске простились с Павлом Сениным, погибшим на Украине.