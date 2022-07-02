Донецк, , 19:50 — REGNUM Населенный пункт Ясиноватая в Донецкой Народной Республике (ДНР) вновь обстреляли представители вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом 2 июля сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

ВСУ Александр Горбаруков (с) ИА REGNUM

«Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 19:25 — населенный пункт Авдеевка — населенный пункт Ясиноватая: выпущено 10 ракет из БМ-21 «Град», — говорится в сообщении.

О жертвах и пострадавших не сообщается.

Как передавало ИА REGNUM, 2 июля в представительстве ДНР в СЦКК сообщили, что украинские силовики выпустили по Пантелеймоновке 10 снарядов калибра 152 мм.