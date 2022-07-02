Нукус, Узбекистан, , 19:49 — REGNUM Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев 2 июля прибыл в город Нукус, где днем ранее прошли акции протеста. Он проводит встречу с депутатами парламента Автономной Республики Каракалпакстан, старейшинами и активом региона. Об этом сообщил пресс-секретарь главы Узбекистана Шерзод Асадов.

Шавкат Мирзиёев Kremlin.ru

Ранее сообщалось, что 1 июля в столице Автономной Республики Каракалпакстан прошла многочисленная акция протеста из-за вносимых поправок в Конституцию страны. Граждане автономии протестовали против пунктов, касающихся вопросов суверенитета Каракалпакстана. Как отметили в МВД, «некоторые граждане неправильно толковали конституционные реформы». Порядок на территории центрального рынка Нукуса, где собрались демонстранты, пришлось восстанавливать сотрудникам МВД.

Прибывший в столицу автономной республики президент Узбекистана предложил сохранить в Конституции страны пункт о суверенитете автономии.

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