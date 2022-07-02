2 июля 2022 | Время чтения 15 мин

Антон Могильникиков, , 21:31 — REGNUM «Горячая» зима 2022 года в «новомосковском» Троицке обнажила метастазы «раковой политики» правительства Москвы, направленной на поглощение городской застройкой всё новых и новых территорий и необоснованное увеличение плотности населения в регионе. Еще недавно радующие глаз просторы полей, лесов и рек Подмосковья покрываются «коростами» сулящих беззаботность и комфорт жития асфальто-бетонных «парков». Это новое веяние в строительном маркетинге — называть благозвучными экологическими названиями разрушающие природу проекты. И под влиянием беспринципного маркетинга природа отступает всё дальше и дальше и от центра мегаполиса.

Экология Иван Шилов © ИА REGNUM

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Уже давно в реках Подмосковья стало не только опасно купаться (о питьевой воде и не вспоминаю), но даже ловить рыбу и просто находиться на берегу — сбросы опасных химических и биологических веществ в водоёмы стали обыденностью и не пугают обывателей.

А ведь земля, вода и воздух — это основные компоненты природной среды, обеспечивающие в совокупности благоприятные условия для существования жизни на Земле.

Еще с незапамятных времен подмосковные леса охранялись государством как стратегически важный природный объект. Помимо обеспечения дровами для отопления, строительным материалом и промысловой продукцией леса выполняли и оздоравливающие, рекреационные функции. По мере уменьшения доли дровяного отопления и деревянного домостроения в столичном регионе росла защитная роль лесов.

На рубеже ХХ и ХХI века практически все леса в ближайшем Подмосковье потеряли эксплуатационные свойства и имели статус защитных лесов, то есть выполняли водоохранные, санитарно-гигиенические, оздоровительные и иные полезные защитные функции, обеспечивая горожан не только чистой водой, но и чистым воздухом, а также рекреационными возможностями.

Всё изменилось, когда в Московском регионе начался строительный бум, а строительная отрасль была объявлена локомотивом экономики. Стоимость квадратного метра жилья неустанно росла, подстёгивая возникновение всё новых и новых жилых комплексов. Неразрывно со стоимостью жилья, росла и стоимость земельных участков. И когда более-менее свободные островки земли уже были захвачены и застроены, ненасытный взгляд ложных урбанизаторов упал сначала на сельхозполя, а затем и на нетронутые земли лесного фонда, водоохранные зоны и береговые полосы рек, ещё охраняемые от захвата и застройки федеральным законодательством и советскими нормативными актами.

Вырубка леса Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Но нет такого преступления, на которое не согласился бы капитал ради сверхприбыли.

Над лесами Москвы и ближайшего Подмосковья нависла угроза если не полного уничтожения, то нанесения катастрофического и необратимого урона точно, что неизбежно связано с деградацией общей экологической обстановки, а значит, неизбежно приведет к ухудшению благоприятной окружающей среды для жителей мегаполиса.

Защитные леса Москвы, призванные защитить человека от негативных природных и антропогенных влияний, оказались беззащитными перед человеческой алчностью и беззаконием.

В силу закона и реки, и их береговые полосы, и земли лесного фонда находились и находятся в государственной собственности. Сокрушительная волна приватизации государственного имущества в 90-е годы прошлого столетия чудесным образом обошла их стороной, уточнив лишь статус государственной собственности как федеральной. С точки зрения имущественного права государственная собственность разделилась на федеральную, государственную собственность субъектов (региональную) и муниципальную. Помимо этого выделилась в отдельную категорию неразграниченная государственная собственность. Поэтому захват природных территорий следует всегда рассматривать как с точки зрения природоохранного законодательства, так и с точки зрения имущественного права.

Если природоохранные ограничения инвесторы и застройщики, как правило, неразрывно связанные с местными и региональными элитами, научились обходить путем корректировки границ зон с особыми условиями использования через принятие и корректировку градостроительной документации (генеральные планы, проекты планировки и межевания, правила землепользования и застройки), то решить вопрос с федеральной собственностью, защищенной напрямую законом, задача не всегда посильная даже при поддержке губернатора.

Троицкий лес Василий Иванов © ИА REGNUM

Можно выделить несколько основных схем захвата федеральной собственности на примере земель лесного фонда.

Белые схемы — аренда земель лесного фонда или предоставление лесных земель в безвозмездное пользование на основании Лесного кодекса в соответствии с действующим законодательством и с его формальным соблюдением (разработка и утверждение проекта, подача декларации), но после установки сплошного ограждения участка и ограничения доступа фактическое пользование остается без контроля.

Серые схемы — постановка на кадастровый учет земельных участков с «наложением» границ на земли лесного фонда на основании неких правоустанавливающих документов и отторжение лесных земель по «лесной амнистии».

Черные — включение лесных земель в границы населенных пунктов, формальное изменение категории на «земли населенных пунктов» и дальнейшее распоряжение лесными землями как неразграниченными или муниципальными при полном попустительстве надзорных органов и федеральных служб.

На примере «Троицкого леса» (сложившееся среди защитников природы название — прим.) видно, что «Троицкий лес» — это не что иное, как24,53,54 и 57 кварталы некогда Малинского лесничества, отнесенные к защитным лесам (зеленые зоны, лесопарки) и включенные в составе прочих земель в границы города Москвы (Постановление Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации от 27.12.2011 № 560-СФ «Об утверждении изменений границы между субъектами Российской Федерации городом федерального значения Москвой и Московской областью»). В соответствии с действующим законодательством включение земельных участков в границы населенных пунктов не влечет за собой прекращение прав собственников земельных участков, землепользователей, землевладельцев и арендаторов земельных участков (ст. 84 ЗК РФ).

Вырубленные деревья в Троицком лесу Василий Иванов © ИА REGNUM

Порядок безвозмездной передачи земельного участка, находящегося в федеральной собственности, в муниципальную собственность или в собственность субъекта Российской Федерации установлен тем же Земельным кодексом, но такая передача невозможна в отношении земель особо охраняемых природных территорий федерального значения, лесного фонда, а также в границах особых экономических зон, созданных в соответствии с Федеральным законом (пункт 2 статьи 39.30 ЗК РФ).

Таким образом, земли лесного фонда, включенные в границы города Москвы, являются федеральной собственностью в силу закона и, не смотря на включение их в границы населенного пункта, не могут использоваться главой муниципального образования или высшим должностным лицом субъекта Российской Федерации без соответствующего решения о безвозмездной передаче земельного участка из федеральной собственности в муниципальную собственность или в собственность субъекта Российской Федерации (а закон прямо исключает такую возможность), в том числе, использование таких земель за счет средств соответственно местного бюджета или бюджета субъекта Российской Федерации для выполнения кадастровых работ, необходимых для уточнения границ передаваемых земельных участков, образования земельных участков и передачу их третьим лицам под какие бы то ни было цели.

Манипуляции столичных лоббистов с попыткой внести изменения в Федеральный закон от 04.12.2006 № 201-ФЗ «О введении в действие Лесного кодекса Российской Федерации» о том, что леса, которые ранее располагались на землях лесного фонда на территориях, включенных в состав внутригородской территории города федерального значения Москвы в результате изменения его границ, решениями правительства Москвы могут быть отнесены к зеленому фонду, и последовавшее за этим постановление правительства г. Москвы № 424-ПП от 22.08.2012 «Об отнесении лесов, входивших до 1 июля 2012 г. в состав лесного фонда и включенных в границы города федерального значения Москвы, к зеленому фонду города Москвы и территорий, вошедших в зеленый фонд города Москвы, к особо охраняемой зеленой территории города Москвы» не означает безвозмездную передачу земельных участков субъекту Российской Федерации из федеральной собственности. Не влечет изменения права собственности и корректировка (изменение) границ зеленого фонда и ООЗТ. Понятие особо охраняемых зеленых территорий (ООЗТ) вообще никак не регламентировано на федеральном уровне и является детищем Московского правительства, представители которого неустанно утверждают, что на территории города лесов нет.

Лес Анна Рыжкова © ИА REGNUM

Кроме того, Федеральный закон от 10.01.2002 N 7-ФЗ (ред. от 26.03.2022) «Об охране окружающей среды» определяет, что зеленый фонд городских и сельских населенных пунктов представляет собой совокупность территорий, на которых расположены лесные и иные насаждения. Охрана зеленого фонда городских и сельских населенных пунктов предусматривает систему мероприятий, обеспечивающих сохранение и развитие зеленого фонда и необходимых для нормализации экологической обстановки и создания благоприятной окружающей среды. На территориях, находящихся в составе зеленого фонда, запрещается хозяйственная и иная деятельность, оказывающая негативное воздействие на указанные территории и препятствующая осуществлению ими функций экологического, санитарно-гигиенического и рекреационного назначения.

Защитные леса, расположенные на землях, не относящихся к землям лесного фонда, признаются объектами охраны окружающей среды, охрана которых осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации в области охраны окружающей среды, если иное не установлено Лесным кодексом (ст.120 ЛК РФ).

На землях населенных пунктов могут располагаться леса, в том числе городские леса и другие защитные леса. Использование, охрана, защита, воспроизводство лесов, расположенных на землях населенных пунктов, осуществляются в соответствии Лесным кодексом и другими федеральными законами. Особенности использования, охраны, защиты, воспроизводства лесов, расположенных на землях населенных пунктов, устанавливаются уполномоченным федеральным органом исполнительной власти (ст. 122 ЛК РФ).

Порядок определения функциональных зон в лесах, расположенных в лесопарковых зонах, порядок изменения границ лесопарковых и зеленых зон определяются Правительством Российской Федерации (постановление правительства Российской Федерации от 21 декабря 2019 г. N 1755), а никак не региональным правительством.

Дом Правительства Российской Федерации Владимир Югасов © ИА REGNUM

Игнорируя требования закона, представители муниципальной власти города Троицк на протяжении многих лет совершали попытки незаконного захвата и использования федеральной собственности.

Еще в 2011 году администрацией Троицка в границах земель лесного фонда был сформирован, поставлен на кадастровый учёт и передан в аренду ООО «Алексстрой» (ИНН 5 036 105 969) под административно-офисное здание и торговый комплекс с гостиницей земельный участок площадью более 2 гектар. Позже, уже в Москве, данный договор был расторгнут, но участок до сих пор не исключен из государственного кадастра.

В 2017 году Глава городского округа Троицк в городе Москве В. Е. Дудочкин постановлением от 19.09.2017 № 760 утвердил муниципальную программу «Разработка проекта планировки территории и проекта межевания под размещение школы на 2100 мест с подъездной дорогой в микрорайоне «В» городского округа Троицк в городе Москве» на 2017−2018 годы.

Обоснование конечных результатов основных мероприятий Муниципальной программы являлась возможность за счет реализации программы формирование земельного участка для проведения проектно-изыскательских работ под строительство общеобразовательной школы на 2100 мест, якобы, улучшив тем самым условия обучения в других школах (в которых, по некоторым сведениям, искусственно создавались неприемлемые для обучения условия через сокращение учебных помещений и бесконтрольному набору учеников из-за пределов муниципалитета).

Финансирование этапов Муниципальной программы предусматривалось осуществлять за счет средств бюджета городского округа Троицк в сумме 9429,7 тыс. руб.

Деньги Дарья Антонова © ИА REGNUM

Отсутствие у органов местного самоуправления правоустанавливающих и правоподтверждающих документов на территорию (а это, минуточку, федеральная земля) на данном этапе ни у кого не вызвало вопросов и подозрений, обоснование использования земельных участков, входивших состав земель лесного фонда, и решение федерального органа власти в проекте отсутствовали, указанный адрес «микрорайон «В», очевидно, вводил в заблуждение вышестоящие органы власти и скрывал принадлежность территории к федеральной собственности и лесным землям.

На основании формально утвержденного В. Е. Дудочкиным проекта межевания в государственный кадастр недвижимости были внесены соответствующие сведения и поставлены на кадастровый учет земельные участки 77:19:0 010 103:1149, 77:19:0 010 103:1477, 77:19:0 010 103:1478.

В итоге, глава городского округа Троицк В. Е. Дудочкин, не имея на то законных полномочий и оснований, инициировал и осуществил за счет средств муниципального бюджета в рамках реализации мероприятий муниципальной программы городского округа Троицк в городе Москве разработку проекта планировки территории и проекта межевания под размещение школы на 2100 мест с подъездной дорогой в микрорайоне «В» городского округа Троицк в городе Москве на землях, не находящихся в муниципальной собственности городского округа Троицк, а являющихся в силу закона федеральной собственностью.

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Кроме нецелевого расходования более 7,5 млн рублей средств муниципального бюджета, что в соответствии со ст. 285.2 УК РФ является особо крупным размером, на основании утвержденного В. Е. Дудочкиным незаконного проекта межевания без ведома правообладателя (Российской Федерации) были внесены недостоверные сведения в государственный кадастр недвижимости и поставлены на кадастровый учет земельные участки 77:19:0 010 103:1149, 77:19:0 010 103:1477, 77:19:0 010 103:1478.

В дальнейшем департаментом государственного имущества города Москвы указанные земельные участки незаконно были переданы в безвозмездное пользование ООО «Академпроект» на срок 11 месяцев 28 дней (договор №М-12−613 751 от 22.01.2021 и договор №М-12−614 396 от 19.10.2021 — заместители начальника Управления оформления имущественных отношений департамента городского имущества города Москвы Муховникова Оксана Николаевна и Романов Дмитрий Викторович), очевидно, с целью избежать государственной регистрации права, в рамках которой обязательно проводится правовая экспертиза, которая несомненно выявила бы факт фальсификации и подлога. При этом ООО «Академпроект» не является подрядчиком по государственному контракту (не является стороной по договору на строительство или реконструкцию объектов недвижимости, осуществляемые полностью за счет средств федерального бюджета, средств бюджета субъекта Российской Федерации или средств местного бюджета), а значит, не имеет установленных законом права на предоставление в безвозмездное пользование земельного участка, находящегося в государственной или муниципальной собственности (ст.24,39.10 ЗК РФ).

На основании ничтожных (подложных) документов на право пользования земельными участками была оформлена разрешительная документация:

1. Департаментом развития новых территорий города Москвы заключены государственные контракты, в том числе государственные контракты на выполнение подрядных работ по объекту: «Проектирование и строительство общеобразовательной школы на 2100 мест с бассейном в городском округе Троицке в городе Москве» (цена контракта 3 687 730 444,80 рубля) и выполнение подрядных работ по объекту: «ДОУ на 350 мест с бассейном, городской округ Троицк с подъездной дорогой (Этап 1. ДОУ на 350 мест; Этап 2. Подъездная дорога)». Этап 2 (цена контракта 86 893 800,14 рубля).

2. Департаменты природопользования и охраны окружающей среды города Москвы Кудряшовой Е. С. в адрес ООО «Академпроект» выданы порубочные билеты на вырубку более 4 тысяч деревьев и кустарников на лесных землях (порубочные билеты №3 148 872−2021 от 15.12.2021 и №3 238 668−2021 от 22.12.2021).

3. Заместителем главы администрации городского округа Троицк Руппелем Н. Я. выданы в адрес ООО Группа компаний «Строительное управление-555» ордера (разрешения) на земляные работы (№37−2021 от 12.11.2021 и №38−2021 от 15.11.2021).

4. Глава городского округа Троицк в городе Москве Дудочкин В. Е. разрешение на строительство в адрес ООО «Академпроект» (№77−227 000−163−2021 от 03.02.2021 и №77−227 000−168−2021 от 26.10.2021).

В результате полученной на основании ничтожных документов на землю разрешительной документации подрядчик, органы местной и региональной власти нанесли непоправимый экологический ущерб лесным землям (экосистеме «Троицкого леса»), а также имущественный (материальный) ущерб федеральной власти, уничтожив и реализовав более 5 га векового леса вместе с древесиной. Срубленная древесина не учитывалась в соответствии с требованиями федерального законодательства (гл. 2.2 ЛК РФ) и вывозилась с целью коммерческой реализации под видом строительных отходов.

Именно незаконность передачи земельных участков под застройку обнаружили жители Троицка в присутствии юристов и депутата Мосгордумы Сергея Митрохина еще 5 февраля 2022 года. О вопиющих нарушениях земельного законодательства тут же было заявлено в прямом эфире нескольких интернет-каналов, вызвана полиция и написаны заявления.

В Троицк сразу потянулись депутаты различного уровня, включая депутатов Мосгордумы и Госдумы. Но никакой реакции на вскрытые и озвученные публично нарушения, имеющие признаки должностных преступлений, со стороны правоохранительных органов не последовало. Молчали и продолжают молчать надзорные службы в лице прокурора округа. И если Рослесхоз в своих ответах на обращения троичан полностью подтверждает доводы о незаконном использовании федеральной собственности и попытке московских и местных властей реализовать свои планы за счет уничтожения защитных лесов, то Росимущество и его территориальное управление по городу Москве до сих пор сохраняет молчание и никаким образом не защищают нарушенные права государства. Горожане, фактически, остались один на один против многомиллиардных планов застройщиков, поддерживаемых чиновниками разного ранга, по уничтожению «легких» Москвы и «сердца» Троицка.

Вместо восстановления законности начались массовые репрессии жителей Троицка и экоактивистов, заявивших о вскрытых нарушениях. ГУВД г. Москвы были составлены протоколы по надуманным основаниям, а судами привлечены к административной ответственности в виде административных штрафов от 10 до 20 тысяч рублей и административного ареста до 15 суток в общей сложности более 70 человек. Совокупная сумма штрафов в отношении защитников «Троицкого леса» превысила, по некоторым подсчетам, 1,5 миллиона рублей. А ведь среди незаконно оштрафованных есть студенты, одинокие и многодетные матери, пенсионеры, инвалиды…

Грубо игнорируя законодательство Российской Федерации, права и законные интересы граждан и государства, правительство Москвы и администрация городского округа продолжают незаконное уничтожение защитных лесов, вошедших в зелёный фонд города, открыто заявляя, что лесов на территории Москвы нет.

Всё это беззаконие происходит с молчаливого согласия исполняющего функции собственника федеральной собственности Росимущества и его территориального управления в Москве.

Кто препятствует внесению сведений из государственного лесного реестра в государственный реестр недвижимости остаётся загадкой. Но именно этот пробел и позволяет незаконно «дербанить» федеральные земли и защитные леса на них московским властям.

Но надо помнить, что «Попирая право — приближаем ад!».

Антон Могильников РОО «Прав? Да»

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