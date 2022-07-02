Антон Могильникиков, 2 июля 2022, 21:31 — REGNUM «Горячая» зима 2022 года в «новомосковском» Троицке обнажила метастазы «раковой политики» правительства Москвы, направленной на поглощение городской застройкой всё новых и новых территорий и необоснованное увеличение плотности населения в регионе. Еще недавно радующие глаз просторы полей, лесов и рек Подмосковья покрываются «коростами» сулящих беззаботность и комфорт жития асфальто-бетонных «парков». Это новое веяние в строительном маркетинге — называть благозвучными экологическими названиями разрушающие природу проекты. И под влиянием беспринципного маркетинга природа отступает всё дальше и дальше и от центра мегаполиса.
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Уже давно в реках Подмосковья стало не только опасно купаться (о питьевой воде и не вспоминаю), но даже ловить рыбу и просто находиться на берегу — сбросы опасных химических и биологических веществ в водоёмы стали обыденностью и не пугают обывателей.
А ведь земля, вода и воздух — это основные компоненты природной среды, обеспечивающие в совокупности благоприятные условия для существования жизни на Земле.
Еще с незапамятных времен подмосковные леса охранялись государством как стратегически важный природный объект. Помимо обеспечения дровами для отопления, строительным материалом и промысловой продукцией леса выполняли и оздоравливающие, рекреационные функции. По мере уменьшения доли дровяного отопления и деревянного домостроения в столичном регионе росла защитная роль лесов.
На рубеже ХХ и ХХI века практически все леса в ближайшем Подмосковье потеряли эксплуатационные свойства и имели статус защитных лесов, то есть выполняли водоохранные, санитарно-гигиенические, оздоровительные и иные полезные защитные функции, обеспечивая горожан не только чистой водой, но и чистым воздухом, а также рекреационными возможностями.
Всё изменилось, когда в Московском регионе начался строительный бум, а строительная отрасль была объявлена локомотивом экономики. Стоимость квадратного метра жилья неустанно росла, подстёгивая возникновение всё новых и новых жилых комплексов. Неразрывно со стоимостью жилья, росла и стоимость земельных участков. И когда более-менее свободные островки земли уже были захвачены и застроены, ненасытный взгляд ложных урбанизаторов упал сначала на сельхозполя, а затем и на нетронутые земли лесного фонда, водоохранные зоны и береговые полосы рек, ещё охраняемые от захвата и застройки федеральным законодательством и советскими нормативными актами.
Но нет такого преступления, на которое не согласился бы капитал ради сверхприбыли.
Над лесами Москвы и ближайшего Подмосковья нависла угроза если не полного уничтожения, то нанесения катастрофического и необратимого урона точно, что неизбежно связано с деградацией общей экологической обстановки, а значит, неизбежно приведет к ухудшению благоприятной окружающей среды для жителей мегаполиса.
Защитные леса Москвы, призванные защитить человека от негативных природных и антропогенных влияний, оказались беззащитными перед человеческой алчностью и беззаконием.
В силу закона и реки, и их береговые полосы, и земли лесного фонда находились и находятся в государственной собственности. Сокрушительная волна приватизации государственного имущества в 90-е годы прошлого столетия чудесным образом обошла их стороной, уточнив лишь статус государственной собственности как федеральной. С точки зрения имущественного права государственная собственность разделилась на федеральную, государственную собственность субъектов (региональную) и муниципальную. Помимо этого выделилась в отдельную категорию неразграниченная государственная собственность. Поэтому захват природных территорий следует всегда рассматривать как с точки зрения природоохранного законодательства, так и с точки зрения имущественного права.
Если природоохранные ограничения инвесторы и застройщики, как правило, неразрывно связанные с местными и региональными элитами, научились обходить путем корректировки границ зон с особыми условиями использования через принятие и корректировку градостроительной документации (генеральные планы, проекты планировки и межевания, правила землепользования и застройки), то решить вопрос с федеральной собственностью, защищенной напрямую законом, задача не всегда посильная даже при поддержке губернатора.
Можно выделить несколько основных схем захвата федеральной собственности на примере земель лесного фонда.
Белые схемы — аренда земель лесного фонда или предоставление лесных земель в безвозмездное пользование на основании Лесного кодекса в соответствии с действующим законодательством и с его формальным соблюдением (разработка и утверждение проекта, подача декларации), но после установки сплошного ограждения участка и ограничения доступа фактическое пользование остается без контроля.
Серые схемы — постановка на кадастровый учет земельных участков с «наложением» границ на земли лесного фонда на основании неких правоустанавливающих документов и отторжение лесных земель по «лесной амнистии».
Черные — включение лесных земель в границы населенных пунктов, формальное изменение категории на «земли населенных пунктов» и дальнейшее распоряжение лесными землями как неразграниченными или муниципальными при полном попустительстве надзорных органов и федеральных служб.
На примере «Троицкого леса» (сложившееся среди защитников природы название — прим.) видно, что «Троицкий лес» — это не что иное, как24,53,54 и 57 кварталы некогда Малинского лесничества, отнесенные к защитным лесам (зеленые зоны, лесопарки) и включенные в составе прочих земель в границы города Москвы (Постановление Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации
Порядок безвозмездной передачи земельного участка, находящегося в федеральной собственности, в муниципальную собственность или в собственность субъекта Российской Федерации установлен тем же Земельным кодексом, но такая передача невозможна в отношении земель особо охраняемых природных территорий федерального значения, лесного фонда, а также в границах особых экономических зон, созданных в соответствии с Федеральным законом (пункт 2 статьи 39.30 ЗК РФ).
Таким образом, земли лесного фонда, включенные в границы города Москвы, являются федеральной собственностью в силу закона и, не смотря на включение их в границы населенного пункта, не могут использоваться главой муниципального образования или высшим должностным лицом субъекта Российской Федерации без соответствующего решения о безвозмездной передаче земельного участка из федеральной собственности в муниципальную собственность или в собственность субъекта Российской Федерации (а закон прямо исключает такую возможность), в том числе, использование таких земель за счет средств соответственно местного бюджета или бюджета субъекта Российской Федерации для выполнения кадастровых работ, необходимых для уточнения границ передаваемых земельных участков, образования земельных участков и передачу их третьим лицам под какие бы то ни было цели.
Манипуляции столичных лоббистов с попыткой внести изменения в Федеральный закон
Кроме того, Федеральный закон
Порядок определения функциональных зон в лесах, расположенных в лесопарковых зонах, порядок изменения границ лесопарковых и зеленых зон определяются Правительством Российской Федерации (постановление правительства Российской Федерации от 21 декабря 2019 г. N 1755), а никак не региональным правительством.
Игнорируя требования закона, представители муниципальной власти города Троицк на протяжении многих лет совершали попытки незаконного захвата и использования федеральной собственности.
Еще в 2011 году администрацией Троицка в границах земель лесного фонда был сформирован, поставлен на кадастровый учёт и передан в аренду ООО «Алексстрой» (ИНН 5 036 105 969) под административно-офисное здание и торговый комплекс с гостиницей земельный участок площадью более 2 гектар. Позже, уже в Москве, данный договор был расторгнут, но участок до сих пор не исключен из государственного кадастра.
В 2017 году Глава городского округа Троицк в городе Москве В. Е. Дудочкин постановлением
Обоснование конечных результатов основных мероприятий Муниципальной программы являлась возможность за счет реализации программы формирование земельного участка для проведения проектно-изыскательских работ под строительство общеобразовательной школы на 2100 мест, якобы, улучшив тем самым условия обучения в других школах (в которых, по некоторым сведениям, искусственно создавались неприемлемые для обучения условия через сокращение учебных помещений и бесконтрольному набору учеников из-за пределов муниципалитета).
Финансирование этапов Муниципальной программы предусматривалось осуществлять за счет средств бюджета городского округа Троицк в сумме 9429,7 тыс. руб.
Отсутствие у органов местного самоуправления правоустанавливающих и правоподтверждающих документов на территорию (а это, минуточку, федеральная земля) на данном этапе ни у кого не вызвало вопросов и подозрений, обоснование использования земельных участков, входивших состав земель лесного фонда, и решение федерального органа власти в проекте отсутствовали, указанный адрес «микрорайон «В», очевидно, вводил в заблуждение вышестоящие органы власти и скрывал принадлежность территории к федеральной собственности и лесным землям.
На основании формально утвержденного В. Е. Дудочкиным проекта межевания в государственный кадастр недвижимости были внесены соответствующие сведения и поставлены на кадастровый учет земельные участки 77:19:0 010 103:1149, 77:19:0 010 103:1477, 77:19:0 010 103:1478.
В итоге, глава городского округа Троицк В. Е. Дудочкин, не имея на то законных полномочий и оснований, инициировал и осуществил за счет средств муниципального бюджета в рамках реализации мероприятий муниципальной программы городского округа Троицк в городе Москве разработку проекта планировки территории и проекта межевания под размещение школы на 2100 мест с подъездной дорогой в микрорайоне «В» городского округа Троицк в городе Москве на землях, не находящихся в муниципальной собственности городского округа Троицк, а являющихся в силу закона федеральной собственностью.
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Кроме нецелевого расходования более 7,5 млн рублей средств муниципального бюджета, что в соответствии со ст. 285.2 УК РФ является особо крупным размером, на основании утвержденного В. Е. Дудочкиным незаконного проекта межевания без ведома правообладателя (Российской Федерации) были внесены недостоверные сведения в государственный кадастр недвижимости и поставлены на кадастровый учет земельные участки 77:19:0 010 103:1149, 77:19:0 010 103:1477, 77:19:0 010 103:1478.
В дальнейшем департаментом государственного имущества города Москвы указанные земельные участки незаконно были переданы в безвозмездное пользование ООО «Академпроект» на срок 11 месяцев 28 дней (договор №М-12−613 751
На основании ничтожных (подложных) документов на право пользования земельными участками была оформлена разрешительная документация:
1. Департаментом развития новых территорий города Москвы заключены государственные контракты, в том числе государственные контракты на выполнение подрядных работ по объекту: «Проектирование и строительство общеобразовательной школы на 2100 мест с бассейном в городском округе Троицке в городе Москве» (цена контракта 3 687 730 444,80 рубля) и выполнение подрядных работ по объекту: «ДОУ на 350 мест с бассейном, городской округ Троицк с подъездной дорогой (Этап 1. ДОУ на 350 мест; Этап 2. Подъездная дорога)». Этап 2 (цена контракта 86 893 800,14 рубля).
2. Департаменты природопользования и охраны окружающей среды города Москвы Кудряшовой Е. С. в адрес ООО «Академпроект» выданы порубочные билеты на вырубку более 4 тысяч деревьев и кустарников на лесных землях (порубочные билеты №3 148 872−2021
3. Заместителем главы администрации городского округа Троицк Руппелем Н. Я. выданы в адрес ООО Группа компаний «Строительное управление-555» ордера (разрешения) на земляные работы (№37−2021
4. Глава городского округа Троицк в городе Москве Дудочкин В. Е. разрешение на строительство в адрес ООО «Академпроект» (№77−227 000−163−2021
В результате полученной на основании ничтожных документов на землю разрешительной документации подрядчик, органы местной и региональной власти нанесли непоправимый экологический ущерб лесным землям (экосистеме «Троицкого леса»), а также имущественный (материальный) ущерб федеральной власти, уничтожив и реализовав более 5 га векового леса вместе с древесиной. Срубленная древесина не учитывалась в соответствии с требованиями федерального законодательства (гл. 2.2 ЛК РФ) и вывозилась с целью коммерческой реализации под видом строительных отходов.
Именно незаконность передачи земельных участков под застройку обнаружили жители Троицка в присутствии юристов и депутата Мосгордумы Сергея Митрохина еще 5 февраля 2022 года. О вопиющих нарушениях земельного законодательства тут же было заявлено в прямом эфире нескольких интернет-каналов, вызвана полиция и написаны заявления.
В Троицк сразу потянулись депутаты различного уровня, включая депутатов Мосгордумы и Госдумы. Но никакой реакции на вскрытые и озвученные публично нарушения, имеющие признаки должностных преступлений, со стороны правоохранительных органов не последовало. Молчали и продолжают молчать надзорные службы в лице прокурора округа. И если Рослесхоз в своих ответах на обращения троичан полностью подтверждает доводы о незаконном использовании федеральной собственности и попытке московских и местных властей реализовать свои планы за счет уничтожения защитных лесов, то Росимущество и его территориальное управление по городу Москве до сих пор сохраняет молчание и никаким образом не защищают нарушенные права государства. Горожане, фактически, остались один на один против многомиллиардных планов застройщиков, поддерживаемых чиновниками разного ранга, по уничтожению «легких» Москвы и «сердца» Троицка.
Вместо восстановления законности начались массовые репрессии жителей Троицка и экоактивистов, заявивших о вскрытых нарушениях. ГУВД г. Москвы были составлены протоколы по надуманным основаниям, а судами привлечены к административной ответственности в виде административных штрафов от 10 до 20 тысяч рублей и административного ареста до 15 суток в общей сложности более 70 человек. Совокупная сумма штрафов в отношении защитников «Троицкого леса» превысила, по некоторым подсчетам, 1,5 миллиона рублей. А ведь среди незаконно оштрафованных есть студенты, одинокие и многодетные матери, пенсионеры, инвалиды…
Грубо игнорируя законодательство Российской Федерации, права и законные интересы граждан и государства, правительство Москвы и администрация городского округа продолжают незаконное уничтожение защитных лесов, вошедших в зелёный фонд города, открыто заявляя, что лесов на территории Москвы нет.
Всё это беззаконие происходит с молчаливого согласия исполняющего функции собственника федеральной собственности Росимущества и его территориального управления в Москве.
Кто препятствует внесению сведений из государственного лесного реестра в государственный реестр недвижимости остаётся загадкой. Но именно этот пробел и позволяет незаконно «дербанить» федеральные земли и защитные леса на них московским властям.
Но надо помнить, что «Попирая право — приближаем ад!».
Антон Могильников РОО «Прав? Да»