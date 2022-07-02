Манчестер, Великобритания, 2 июля, 2022, 19:47 — ИА Регнум. Руководство «Манчестер Сити», выступающего в Английской Премьер-лиге, готово продлить контракт с 31-летним фланговым нападающим сборной Алжира Риядом Марезом. Об этом 2 июля сообщило издание Daily Mail.

Clément Bucco-Lechat Рияд Марез

По информации источника, «горожане» уже начали переговоры с футболистом на предмет продления соглашения. Сейчас у Мареза остается лишь двенадцать месяцев по контракту с «Ман Сити».

В прошедшем сезоне Рияд Марез принял участие в 28 турах Английской Премьер-лиги 2021/22, в которых отметился одиннадцатью забитыми мячами и пятью результативными передачами. В рамках Лиги Чемпионов УЕФА на счету алжирского нападающего 9 (7+2) очков по системе гол+пас в двенадцати встречах.

Рияд Марез выступает за «Манчестер Сити» с 10 июля 2018 года после перехода из «Лестер Сити» за 67,8 миллиона евро. На данный момент трансферная стоимость нападающего, по оценкам профильного немецкого интернет-портала transfermarkt, составляет 35 миллионов евро.