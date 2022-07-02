Минск, 2 июля, 2022, 19:43 — ИА Регнум. Представители вооруженных сил Украины (ВСУ) несколько дней назад пытались нанести ракетный удар по военным объектам Белоруссии. Об этом, как передает БЕЛТА, заявил 2 июля президент Белоруссии Александр Лукашенко на торжественном собрании по случаю Дня Независимости.

Иван Шилов ИА REGNUM Александр Лукашенко

«Нас провоцируют… — сказал Лукашенко. — С территории Украины пытались нанести удар по военным объектам на территории Белоруссии».

По его словам, все ракеты, которые были пущены ВСУ, удалось перехватить противовоздушными комплексами «Панцирь».

Как передавало ИА REGNUM, 1 июля в пресс-службе главы белорусского государства сообщили, что президент страны Александр Лукашенко поздравил жителей Канады с годовщиной независимости страны и выразил готовность к возобновлению сотрудничества.