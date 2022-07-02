Лондон, 2 июля, 2022, 19:42 — ИА Регнум. Лондонский «Челси», как сообщает журналист Николо Скира, готов предложить 27-летнему фланговому нападающему «Манчестер Сити» и сборной Англии Рахиму Стерлингу пятилетний контракт, рассчитанный до конца сезона 2026/27.

Kamran Hussain Рахим Стерлинг

По информации источника, «синие» готовы заплатить за Рахима Стерлинга 50 миллионов евро. При этом профильный немецкий интернет-портал transfermarkt оценивает Стерлинга в 70 миллионов евро.

В прошедшем сезоне Рахим Стерлинг набрал 24 (17+7) очков по системе гол+пас в 45 матчах за «Манчестер Сити» во всех турнирах (Английская Премьер-лига, Лиге Чемпионов УЕФА, Кубок Англии).

За «Манчестер Сити» Рахим Стерлинг выступает с 14 июля 2015 года после перехода из «Ливерпуля». «Горожане» заплатили за трансфер нападающего 63,7 миллиона евро.