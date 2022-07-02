Москва, 2 июля, 2022, 19:37 — ИА Регнум. Агент 24-летнего российского центрального полузащитника ЦСКА Константина Кучаева, выступавшего за казанский «Рубин» на правах аренды, Александр Клюев прокомментировал будущее футболиста в составе московского клуба.

Алексей Колчин. ИА REGNUM Герасимов и Кучаев

«У Константина контракт с ЦСКА, он на сборах. Хорошо работает. Разговор с Федотовым? Роль такая же, как и у всех игроков ЦСКА. Он уходил в аренду, потому что хотел играть. В «Рубине» им были довольны. После окончания аренды он вернулся в ЦСКА, все спокойно», — цитирует Клюева издание «Спорт-Экспресс».

В прошедшем сезоне Константин Кучаев сыграл в девяти матчах за «Рубин» в рамках Тинькофф Российской Премьер-лиги 2021/22, в которых набрал 2 (1+1) очка по системе гол+пас.

Текущее соглашение Кучаева с «красно-синими» рассчитано до 30 июня 2024 года. На данный момент профильный немецкий интернет-портал transfermarkt оценивает российского полузащитника в 3 миллиона евро.