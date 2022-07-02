Москва, 2 июля, 2022, 19:35 — ИА Регнум. Председатель комитета Государственной думы по экономической политике Максим Топилин («Единая Россия») заявил о необходимости введения поправок о закрытии контрсанкционной информации. По мнению депутата, шум, создаваемый в СМИ вокруг законодательства в этой сфере, очень вредит России.

Александр Горбаруков, ИА REGNUM Санкции

«Меры, которые правительство принимает по всем историям с изменением логистики, с параллельным импортом, с поиском новых поставщиков, это работа, которая требует определенной тишины. В результате того, что в СМИ и интернете зачастую без санкций субъектов внешней торговой деятельности появляется информация, которая является доступной для наших контрагентов, тех кто нас облагает санкциями, и позволяет принимать им дополнительные решения, что нам очень сильно вредит», — приводит слова Максима Топилина « Газета. Ru ».

Как отметил депутат, инициатива о принятии поправки о закрытии контрсанкционной информации является межфракционной.

«Подготавливая ряд пакетов законов на последние заседания Госдумы 5 и 6 июля, я и мои коллеги — депутаты Олег Морозов, Олег Матвейчев («Единая Россия»), Станислав Наумов (ЛДПР) и Михаил Делягин (СРЗП) подготовили поправки, которые как раз вводят такое понятие как контрсанкционная информация», — отметил он.

Максим Топилин пояснил, что понимать под термином «контрсанкционная информация». Имеются ввиду любые данные и сведения о подписанных или планируемых сделках в области внешней торговли. Речь идет не только о товарах, но и услугах, покупке информации или интеллектуальной собственности. Распространение подобной информации может привести к дополнительным ограничениям и новым санкциям со стороны недружественных государств и международных организаций в отношении сторон таких сделок, российских юридических лиц и граждан.

В свою очередь заместитель председателя комитета Государственной Думы по информационной политике, информационным технологиям и связи Олег Матвейчев пояснил корреспонденту ИА REGNUM значимость поправки.