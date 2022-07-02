Ливерпуль, Великобритания, , 19:33 — REGNUM 29-летний экс-защитник «Бернли» и сборной Англии по футболу Джеймс Тарковски перешел в «Эвертон» на правах свободно агента. Соглашение футболиста с «ирисками» рассчитано на четыре года до конца сезона 2025/26.

За «Бернли» Тарковски выступал с 1 февраля 2016 года после перехода из «Брентфорда» за 4 миллиона евро. На данный момент трансферная стоимость 29-летнего защитника, по оценкам портала transfermarkt, составляет 22 миллиона евро.

В прошедшем сезоне Английской Премьер-лиги 2021/22 Джеймс Тарковски принял участие в 35-ти турах регулярного чемпионата, в которых отметился одним забитым мячом и двумя результативными передачами.

В составе сборной Англии Джеймс Тарковски выходил на поле лишь дважды в рамках товарищеских встречах, проходивших в 2018 году.