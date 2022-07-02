Бордо, Франция, 2 июля, 2022, 19:30 — ИА Регнум. Агент 26-летнего гондурасского нападающего французского футбольного клуба «Бордо» Альберта Элиса Хосе Луис Родригес Чавес сообщил, что в подписании футболиста заинтересованы клубы из России.

Андрей Пронин ИА REGNUM Лига Европы УЕФА Зенит (Россия) – Бордо (Франция)

«Среди российский клуб интерес к Альберту тоже есть. Я общаюсь с несколькими клубами из РПЛ», — цитирует Чавеса издание Sport24.

За «Бордо» Альберт Элис выступает с 24 августа 2021 года после перехода из «Боавишты» на правах аренды. После завершения прошлого сезона французский клуб выкупил нападающего за 6 миллионов евро.

На данный момент трансферная стоимость Альберта Элиса, по оценкам профильного немецкого интернет-портала transfermarkt, составляет 6,5 миллиона евро.

В прошедшем сезоне французской Лиги 1 2021/22 гондурасский нападающий принял участие в двадцати турах, в которых отметился девятью забитыми мячами, одной результативной передачей и получил две желтые карточки.