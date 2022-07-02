Махачкала, 2 июля 2022, 19:30 — REGNUM В Дагестан прибыл первый чартерный авиарейс с туристами. Новую для республики транспортную возможность в рамках развития туризма организовал туроператор FUN& SUN при поддержке Ростуризма и Правительства Республики Дагестан.
Напомним, летом 2022 года впервые были запущены чартеры из Москвы в два северо-кавказских аэропорта — Махачкалу и Грозный. Самолеты планировалось запустить с регулярностью два раза в неделю. На их базе сформированы пакетные туры в Чечню, Дагестан, Северную Осетию и комбинированные — в Кабардино-Балкарию и Ингушетию.
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