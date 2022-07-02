Барселона, Испания, 2 июля, 2022, 19:27 — ИА Регнум. Как сообщает испанское издание As, каталонская «Барселона» определилась со суммой, за которую готова расстаться с 28-летним фланговым нападающим сборной Нидерландов Мемфисом Депаем.

«Барселона»

По информации источника, «сине-гранатовые» примут предложение по трансферу Депая, если поступит предложение в размере 25 миллионов евро. На данный момент трансферная стоимость нидерландского нападающего, по оценкам портала transfermarkt, составляет 35 миллионов евро.

В прошедшем сезоне Мемфис Депай принял участие в 28-ми турах испанской Примеры 2021/22, в которых отметился двенадцатью забитыми мячами и получил две желтые карточки. Также нидерландский нападающий получил три желтые карточки.