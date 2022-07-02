Казань, , 19:24 — REGNUM 2 июля издание «Чемпионат» сообщило, что 26-летний российский фланговый нападающий «Рубина» Александр Зуев расторг контракт с казанским клубом и продолжит карьеру в подмосковных «Химках».

Зуев против Бикфалви Алексей Колчин © ИА REGNUM

В прошедшем сезоне Александр Зуев, выступая за «Рубин», принял участие в семнадцати турах Тинькофф Российской Премьер-лиги 2021/22, в которых отметился двумя результативными передачами и получил шесть желтых карточек.

Зуев выступал за «Рубин» с 10 августа 2020 года после перехода из «Ростова» за 1,5 миллиона евро. На данный момент трансферная стоимость российского нападающего, по оценкам портала transfermarkt, составляет 1 миллион евро.