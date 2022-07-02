Тбилиси, 2 июля 2022, 21:39 — REGNUM Президент Федерации баскетбола Украины Михаил Бродский вынужден был принести извинения за поведение в Тбилиси тренера украинской национальной сборной, сообщает 2 июля грузинский телеканал «Рустави 2».
Об этом заявил глава грузинской баскетбольной федерации Виктор Саникидзе. Саникидзе назвал поведение украинского тренера недостойным, сказав, что ему нет оправдания, и выразил надежду, что к нему применит санкции Дисциплинарный комитет ФИБА.
Саникидзе назвал печальным фактом то, что тренер ранее работал в Грузии и считался их другом.
Напомним, что сразу после окончания встречи, закончившейся поражением сборной Украины, тренер украинской команды, специалист из Латвии Айнарс Багатскис продемонстрировал оскорбительный жест.