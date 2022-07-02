Минск, 2 июля, 2022, 19:20 — ИА Регнум. Западная Европа, «жадно поглядывающая» на приграничные белорусские и украинские территории, растит монстра на Украине. Об этом, как передает БЕЛТА, заявил 2 июля президент Белоруссии Александр Лукашенко на торжественном собрании по случаю Дня Независимости.

Иван Шилов ИА REGNUM Александр Лукашенко

По его словам, «цивилизованная» Западная Европа, которая сначала растила монстра по имени фашистская Германия, теперь растит нового монстра.

«История повторяется, — сказал Лукашенко. — Монстра растят на Украине».

Как передавало ИА REGNUM, 1 июля белорусский президент Александр Лукашенко в видеообращении к участникам пленарного заседания IX Форума регионов Белоруссии и России заявил, что Белоруссия всё ещё нацелена на мирный диалог со всеми странами, несмотря на то, что страны Запада подтягивают войска НАТО к границам республики.