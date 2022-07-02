Анкара, 2 июля, 2022, 19:24 — ИА Регнум. Летевшую на симпозиум в Молдавию гражданку России задержали в Турции. Об этом 2 июля сообщил ТАСС вице-президент российского подразделения Международного комитета защиты прав человека Иван Мельников.

(сс) rawpixel В аэропорту

По словам правозащитника, детский врач Елена Гавриленко и её молдавская коллега были задержаны в аэропорту Анкары. Обе женщины следовали транзитом на симпозиум медиков в Кишинёв.

Мельников пояснил, что местные власти обвиняют задержанных в нарушении миграционного законодательства.