Архангельск, , 19:00 — REGNUM В Архангельске простились с погибшим в ходе спецоперации на Украине Павлом Сениным. Об этом в соцсетях сообщил губернатор региона Александр Цыбульский.

Гвоздики Анна Рыжкова © ИА REGNUM

«Павел Иванович Сенин родился и вырос в Архангельске. Закончив школу милиции, служил на защите правопорядка в родном городе. Павел Сенин был ветераном боевых действий. Посмертно он представлен к награждению орденом Мужества. Вечная память патриоту России», — написал чиновник.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее губернатор Архангельской области сообщил о гибели на Украине нескольких северян, среди них — командир танка.