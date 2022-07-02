Архангельск, 2 июля, 2022, 19:00 — ИА Регнум. В Архангельске простились с погибшим в ходе спецоперации на Украине Павлом Сениным. Об этом в соцсетях сообщил губернатор региона Александр Цыбульский.

Анна Рыжкова ИА REGNUM Гвоздики

«Павел Иванович Сенин родился и вырос в Архангельске. Закончив школу милиции, служил на защите правопорядка в родном городе. Павел Сенин был ветераном боевых действий. Посмертно он представлен к награждению орденом Мужества. Вечная память патриоту России», — написал чиновник.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее губернатор Архангельской области сообщил о гибели на Украине нескольких северян, среди них — командир танка.