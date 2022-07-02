Марксовский район, Саратовская область, , 19:08 — REGNUM Три человека, в том числе двое несовершеннолетних детей погибли 2 июля в ДТП в Марксовском районе Саратовской области, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе ГИБДД региона.

ДТП Иван Шилов (с) ИА REGNUM

По предварительным данным, автомобиль «Лада Гранта» с номерами ленинградского региона съехал с полевой дороги в водный канал. На месте погибли женщина 28 лет, а также трёхлетний мальчик и девочка пяти лет.

В больницу госпитализированы 44-летний мужчина и четырёхлетняя девочка.

В Саратовской области вторые сутки подряд идут дожди со шквалистыми ветрами, в региональном управлении МЧС объявлен «жёлтый» уровень опасности.